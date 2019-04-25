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Российские авиакомпании отчитались об увеличении перевозок пассажиров

Экономика

Российские авиакомпании за первые три месяца текущего года обслужили более 24 миллионов пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.


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Как уточняет агентство ТАСС, за первый квартал 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 14,3% - до 8,4 миллиона человек. Компания S7 перевезла 2,4 миллиона пассажиров и показала рост на 7%. В тройке лидеров оказалась "Победа" с 2 миллионами пассажиров и ростом на 45,5% за отчетный период. 

Отмечается, что общий пассажирооборот за первые три месяца 2019 года вырос на 13,7% по сравнению с первым кварталом 2018 года. 

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Темы Россия экономика пассажиры авиакомпании
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