Российские авиакомпании отчитались об увеличении перевозок пассажиров

Российские авиакомпании за первые три месяца текущего года обслужили более 24 миллионов пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Как уточняет агентство ТАСС, за первый квартал 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 14,3% - до 8,4 миллиона человек. Компания S7 перевезла 2,4 миллиона пассажиров и показала рост на 7%. В тройке лидеров оказалась "Победа" с 2 миллионами пассажиров и ростом на 45,5% за отчетный период.
Отмечается, что общий пассажирооборот за первые три месяца 2019 года вырос на 13,7% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Что имел в виду Зеленский, говоря о "мощной информационной войне" для перезагрузки Минского процесса? Какие первоочередные проблемы он должен решать? Улучшит ли он отношения с Россией? На эти и другие вопросы ответил эксперт в интервью "Правде.Ру".