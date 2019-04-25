Микрозаймы наиболее популярны среди молодежи

Сервис микрозаймов "Робот Займер" опубликовал статистику, по которой микрозаймами интересуется только молодежь. Онлайн-займы берут преимущественно молодые люди от 18 до 24 лет (27,6%).



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Среди молодежи пользуются спросом небольшие суммы займов, в среднем около 8 тысяч рублей. Более старшая возрастная группа - клиенты до 30 лет в среднем берут до 10 тысяч рублей. Самые большие суммы микрозаймов были зафиксированы у старшего населения - от 50 до 60 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что коллекторы продвинули законопроект, который разрешает им применять действия по отношению к должникам до судебного решения.

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