Сфальсифицированное дело против индийского бизнесмена уничтожит инвестклимат в России

Один из крупнейших иностранных игроков на российском фармацевтическом рынке Амит Шривастава был почти заключен под стражу по сфабрикованному делу.
О судопроизводстве и влиянии события на инвестиционный климат рассказали адвокат осужденного Ринат Мещеров, супруга Шриваставы Дина Бернадцкая, представители бизнес-сообщества Индии и экономист Михаил Делягин в ходе пресс-конференции, прошедшей в ИА "Росбалт" 23 апреля.
Последние полгода Шривастава находится под домашних арестом. Обвинение выдвинул бизнес-партнер и однофамилец предпринимателя Самир Шривастава, теща которого в данный момент возглавляет российское представительство компании. Как сообщает сторона защиты, близкие друзья еще со школьной скамьи, Самир и Амит Шриваставы планировали открыть новый фармацевтический завод, на который были необходимы дополнительные затраты. Амит Шривастава предложил предоставить деньги для оплаты зарплат и налогов из своего личного бюджета. Общая сумма займа - 60 миллионов рублей. Позднее Амит Шривастава потребовал вернуть средства, в результате чего возник конфликт, и в дело вмешались правоохранительные органы.
Дело было возбуждено в МВД, но в ходе проверки ведомством процессуальных норм был выявлен ряд нарушений и ошибок, в результате чего постановление было аннулировано. На этом этапе подключилась прокуратура ЮЗАО, вследствие чего оно было передано в СКР.
Бизнесмен обвинен по 159 статье УК РФ "Мошенничество". Как сообщил адвокат Ринат Мещеров, в ходе судебного заседания были допрошены только свидетели стороны обвинения и проигнорированы все свидетели стороны защиты. Мера пресечения - до 10 лет лишения свободы. По мнению защиты, следствие имеет собственный умысел.
Ситуация усугубляется тяжелым состоянием здоровья предпринимателя: у него сахарный диабет 2 типа, недавно он был госпитализирован по подозрению на инсульт и сейчас находится в больнице. Врачи отмечают появление депрессивной симптоматики. «Человек семь месяцев находится в замкнутом пространстве. Ему нужна социализация, общение с другими людьми и работа. Он начинает сходить с ума, это и есть цель - уничтожить его физически», - отмечает супруга бизнесмена Дина Бернадцкая.
Президент индийской бизнес-ассоциации в России Сэми Котвани сообщил, что весь индийский бизнес следит за развитием событий. Со своей стороны он попытается сделать все возможное: напишет личные обращения к президенту России, президенту Индии и представителям МИД обеих стран. По его словам, это первый подобный прецедент за последние 30 лет. Обычно у индусов получается договориться обо всем в досудебном порядке.
Экономист Михаил Делягин прокомментировал ситуацию следующим образом: он сообщил, что несмотря на виновность или невиновность обвиняемой стороны, российское правительство дает нам три сигнала. Во-первых, в России нельзя платить налоги и зарплаты, во-вторых в России нет правосудия и, в-третьих, московской мэрии "плевать на всех".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.