Сфальсифицированное дело против индийского бизнесмена уничтожит инвестклимат в России

Один из крупнейших иностранных игроков на российском фармацевтическом рынке Амит Шривастава был почти заключен под стражу по сфабрикованному делу.

О судопроизводстве и влиянии события на инвестиционный климат рассказали адвокат осужденного Ринат Мещеров, супруга Шриваставы Дина Бернадцкая, представители бизнес-сообщества Индии и экономист Михаил Делягин в ходе пресс-конференции, прошедшей в ИА "Росбалт" 23 апреля.

Последние полгода Шривастава находится под домашних арестом. Обвинение выдвинул бизнес-партнер и однофамилец предпринимателя Самир Шривастава, теща которого в данный момент возглавляет российское представительство компании. Как сообщает сторона защиты, близкие друзья еще со школьной скамьи, Самир и Амит Шриваставы планировали открыть новый фармацевтический завод, на который были необходимы дополнительные затраты. Амит Шривастава предложил предоставить деньги для оплаты зарплат и налогов из своего личного бюджета. Общая сумма займа - 60 миллионов рублей. Позднее Амит Шривастава потребовал вернуть средства, в результате чего возник конфликт, и в дело вмешались правоохранительные органы.

Дело было возбуждено в МВД, но в ходе проверки ведомством процессуальных норм был выявлен ряд нарушений и ошибок, в результате чего постановление было аннулировано. На этом этапе подключилась прокуратура ЮЗАО, вследствие чего оно было передано в СКР.

Бизнесмен обвинен по 159 статье УК РФ "Мошенничество". Как сообщил адвокат Ринат Мещеров, в ходе судебного заседания были допрошены только свидетели стороны обвинения и проигнорированы все свидетели стороны защиты. Мера пресечения - до 10 лет лишения свободы. По мнению защиты, следствие имеет собственный умысел.

Ситуация усугубляется тяжелым состоянием здоровья предпринимателя: у него сахарный диабет 2 типа, недавно он был госпитализирован по подозрению на инсульт и сейчас находится в больнице. Врачи отмечают появление депрессивной симптоматики. «Человек семь месяцев находится в замкнутом пространстве. Ему нужна социализация, общение с другими людьми и работа. Он начинает сходить с ума, это и есть цель - уничтожить его физически», - отмечает супруга бизнесмена Дина Бернадцкая.

Президент индийской бизнес-ассоциации в России Сэми Котвани сообщил, что весь индийский бизнес следит за развитием событий. Со своей стороны он попытается сделать все возможное: напишет личные обращения к президенту России, президенту Индии и представителям МИД обеих стран. По его словам, это первый подобный прецедент за последние 30 лет. Обычно у индусов получается договориться обо всем в досудебном порядке.

Экономист Михаил Делягин прокомментировал ситуацию следующим образом: он сообщил, что несмотря на виновность или невиновность обвиняемой стороны, российское правительство дает нам три сигнала. Во-первых, в России нельзя платить налоги и зарплаты, во-вторых в России нет правосудия и, в-третьих, московской мэрии "плевать на всех".