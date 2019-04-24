Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" успешно прошла испытания

Первая в мире плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" успешно прошла испытания. Ее реакторные установки выведены на полную мощность.
"За последние месяцы в соответствии с программой на плавучем энергоблоке были проведены все необходимые проверки систем и оборудования ядерной энергетической установки при поэтапном повышении ее мощности", — сообщил гендиректор концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров.
По информации ТАСС, уже в июле станция может получить лицензию на работу.
"Академик Ломоносов" предназначен для снабжения электроэнергией промышленных предприятий, портов и морских газовых и нефтяных платформ на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.
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