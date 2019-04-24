Винодельни Крыма могут приостановить работу из-за санкций США

Несколько крупных винодельческих предприятий Крыма и Севастополя оказались перед угрозой приостановки работы в связи с нехваткой стеклянной тары. Сейчас винные бутылки на полуостров поставляют только два производителя, один из них уведомил о прекращении отгрузки с 1 мая.



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Производитель стеклотары компания "Кавминстекло" объясняет отказ от поставок экономическими санкциями со стороны США. Предприятие входит в международный концерн, принадлежащий американским и французским акционерам. В апреле у него сменился генеральный директор.

Глава ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексей Липко сообщил РБК, что нехватка бутылок может парализовать работу компаний "Массандра", "Инкерман", "Новый свет" и Севастопольского винзавода в разгар туристического сезона, что приведет к "колоссальным убыткам".