Дмитрий Медведев считает тарифы на утилизацию мусора завышенными

Председатель правительства подписал новое постановление. Платежи за вывоз мусора теперь можно снижать и сокращать. Это позволит регионам самостоятельно контролировать тарифы на утилизацию ТБО.



Новые правила обращения с отходами: Кому мешает «мусорная реформа» / Новости от 29.09.2018 14:44

Уменьшать тарифы необходимо за счет вывоза твердых бытовых отходов на некие "временные объекты". Об этом Дмитрий Медведев заявил во время выступления на всероссийском экологическом форуме "Чистая страна".

О необходимости снижения существующих тарифов на вывоз бытовых подходов ранее заявил Владимир Путин. В рамках послания Федеральному собранию президент отдельно акцентировал внимание на том, как важно навести порядок в отрасли переработки мусора. Глава государства подчеркнул, что рост платежей эффективной мерой не является.

Перемены в сфере переработки и утилизации отходов начались в 2019 году. В настоящее время в России реализуется масштабная мусорная реформа. Независимые эксперты уже подсчитали, что после её проведения средневзвешенная плата за вывоз и последующую утилизацию мусора, для гражданина, составит боле 1200 рублей в год.

В рамках реформы регионам будет предложено самим выбирать компании, которые займутся сбором отходов и их дальнейшей утилизацией. В структуре платежей эта услуга будет выделена, как отдельная.

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