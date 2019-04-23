Дмитрий Медведев считает тарифы на утилизацию мусора завышенными

Председатель правительства подписал новое постановление. Платежи за вывоз мусора теперь можно снижать и сокращать. Это позволит регионам самостоятельно контролировать тарифы на утилизацию ТБО.
Уменьшать тарифы необходимо за счет вывоза твердых бытовых отходов на некие "временные объекты". Об этом Дмитрий Медведев заявил во время выступления на всероссийском экологическом форуме "Чистая страна".
О необходимости снижения существующих тарифов на вывоз бытовых подходов ранее заявил Владимир Путин. В рамках послания Федеральному собранию президент отдельно акцентировал внимание на том, как важно навести порядок в отрасли переработки мусора. Глава государства подчеркнул, что рост платежей эффективной мерой не является.
Перемены в сфере переработки и утилизации отходов начались в 2019 году. В настоящее время в России реализуется масштабная мусорная реформа. Независимые эксперты уже подсчитали, что после её проведения средневзвешенная плата за вывоз и последующую утилизацию мусора, для гражданина, составит боле 1200 рублей в год.
В рамках реформы регионам будет предложено самим выбирать компании, которые займутся сбором отходов и их дальнейшей утилизацией. В структуре платежей эта услуга будет выделена, как отдельная.
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