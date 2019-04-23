Китай выступил против американских санкций в отношении иранской нефти

МИД Китая призвал власти США отказаться от односторонних санкций в отношении Ирана, поскольку они дестабилизируют ситуацию на мировом сырьевом рынке. Об этом журналистам рассказал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
"Китай выступает категорическим противником односторонних санкций США против Ирана. Ограничительные меры американской стороны и давление на союзников дестабилизируют сырьевые рынки и приводят к нестабильности на Ближнем Востоке", - пояснил позицию Китая Гэн Шуан.
Также представитель китайского МИД потребовал от США учитывать интересы Пекина и воздержаться от действий, причиняющих ущерб Китайской Народной Республике. Шуан подчеркнул, что Китай сотрудничает с Ираном на законных основаниях и защищает интересы бизнеса в этом вопросе.
За прошлый год Китай все-таки сократил закупки иранской нефти на 6%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США решили активизировать ограничительные меры против Ирана. Госдеп уже заставил Грецию, Италию и Тайвань отказаться от иранской нефти. Теперь он требует сделать тоже самое от Японии, Турции, Китая, Кореи и Индии.
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