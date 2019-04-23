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Источник Правда.Ру

Китай выступил против американских санкций в отношении иранской нефти

Экономика

МИД Китая призвал власти США отказаться от односторонних санкций в отношении Ирана, поскольку они дестабилизируют ситуацию на мировом сырьевом рынке. Об этом журналистам рассказал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.


Иран продолжит продавать нефть в условиях санкций...

"Китай выступает категорическим противником односторонних санкций США против Ирана. Ограничительные меры американской стороны и давление на союзников дестабилизируют сырьевые рынки и приводят к нестабильности на Ближнем Востоке", - пояснил позицию Китая Гэн Шуан.

Также представитель китайского МИД потребовал от США учитывать интересы Пекина и воздержаться от действий, причиняющих ущерб Китайской Народной Республике. Шуан подчеркнул, что Китай сотрудничает с Ираном на законных основаниях и защищает интересы бизнеса в этом вопросе.

За прошлый год Китай все-таки сократил закупки иранской нефти на 6%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США решили активизировать ограничительные меры против Ирана. Госдеп уже заставил Грецию, Италию и Тайвань отказаться от иранской нефти. Теперь он требует сделать тоже самое от Японии, Турции, Китая, Кореи и Индии.

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Темы США нефть Китай санкции экономика
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