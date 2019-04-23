СМИ: за три года бюджет России недополучит 2,2 трлн рублей

Федеральный бюджет России в ближайшие три года рискует получить на 2,2 трлн рублей меньше доходов, чем это было запланировано.



Профицитный и амбициозный: каким будет российский бюджет на 2019–2021 годы / Новости от 24.10.2018 20:16

Как пишет портал газеты "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ за 2018 год, в текущем году отклонение от прогноза может составить 650 миллиардов рублей, в 2020 году - 700 миллиардов, а в 2021 году - уже более 870 миллиардов рублей.

В издании отмечают, что завышенные ожидания связаны с дивидендами и прибылью от компаний с госучастием. Другой причиной называют неточность прогнозов бюджетной выручки, поступивших от государственных структур, ответственных за сборы в казну - это, прежде всего, налоговая и таможенная службы, подведомственные Министерству финансов России.