СМИ: за три года бюджет России недополучит 2,2 трлн рублей

Федеральный бюджет России в ближайшие три года рискует получить на 2,2 трлн рублей меньше доходов, чем это было запланировано.
Как пишет портал газеты "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ за 2018 год, в текущем году отклонение от прогноза может составить 650 миллиардов рублей, в 2020 году - 700 миллиардов, а в 2021 году - уже более 870 миллиардов рублей.
В издании отмечают, что завышенные ожидания связаны с дивидендами и прибылью от компаний с госучастием. Другой причиной называют неточность прогнозов бюджетной выручки, поступивших от государственных структур, ответственных за сборы в казну - это, прежде всего, налоговая и таможенная службы, подведомственные Министерству финансов России.
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