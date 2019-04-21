Белоруссия ограничила экспорт российских нефтепродуктов из-за плохого качества

Белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт нефтепродуктов из-за низкого качества поставляемой российской нефти. Об этом заявил заместитель председателя концерна Владимир Сизов.
По его словам, создан оперативный штаб по контролю за ситуацией по поставкам нефти. По мере исправления ситуации будут уточнены обязательства по поставкам нефтепродуктов из России.
В свою очередь заместитель премьер-министра республики Игорь Ляшенко заверил, что не сомневается в профессионализме российских партнеров.
"Во время разговора руководители "Транснефти" заверили меня, что предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти. Обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется", - сказал он.
Напомним, что ранее в "Белнефтехиме" отметили резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Сомнения в версии о "случайном пожаре" в Нотр-Даме появились сразу после того, как Макрон после трагедии выступил с речью о величии французской нации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?