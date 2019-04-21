Белоруссия ограничила экспорт российских нефтепродуктов из-за плохого качества

Белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт нефтепродуктов из-за низкого качества поставляемой российской нефти. Об этом заявил заместитель председателя концерна Владимир Сизов.



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По его словам, создан оперативный штаб по контролю за ситуацией по поставкам нефти. По мере исправления ситуации будут уточнены обязательства по поставкам нефтепродуктов из России.

В свою очередь заместитель премьер-министра республики Игорь Ляшенко заверил, что не сомневается в профессионализме российских партнеров.

"Во время разговора руководители "Транснефти" заверили меня, что предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти. Обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется", - сказал он.

Напомним, что ранее в "Белнефтехиме" отметили резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals.