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Ялтинский форум продолжает работу

Экономика

Завершился второй день пятого Ялтинского международного экономического форума. В рамках мероприятия были сделаны определенные заявления, которые очерчивают настоящее и будущее России, ее экономики и международной политики. Также с рядом программных заявлений выступили иностранные делегаты: политики, парламентарии и представители крупного бизнеса.


Ялтинский международный экономический форум стартует в Крыму / Новости от 18.04.2019 05:29

В частности, член партии "Альтернатива для Германии" и депутат Бундестага Штефан Койфер заявил о давлении Украины на приглашенных на съезд иностранцев. По его словам, "Украинское посольство направляло письмо в МИД Германии с призывом, чтобы граждане не посещали этот форум. Украинское и немецкое правительства пытаются оказать давление на людей, чтобы они не ездили в Крым". При этом, по словам Койфера, Украина направила поименный список немецких делегатов с тем, чтобы правительство Германии не пустило в Ялту гостей форума.

Впрочем, ранее глава Крыма Сергей Аксенов комментируя усилия правительства Украины заявил, что не стоит обращать на подобные вещи внимания﻿. Впрочем, несмотря на попытки давления со стороны Украины и санкции западных государств, экономика Крыма продолжает развиваться. О чем на полях форума сообщил глава совета директоров Российского национального коммерческого банка Михаил Якунин. По его словам, "Мы считаем, что в мае мы запустим систему быстрых платежей. Это удобный сервис, и мы работаем над его реализацией".

Что касается иностранных делегатов и статуса Крыма в Европе, то этот вопрос в различных выступлениях поднимался неоднократно. К примеру, итальянский парламентарий Вито Коменчини предположил возможность снятия Европейским Союзом санкций против России после выборов в Европарламент: "Впереди два определяющих вызова — выборы на Украине и выборы в Европейский парламент. Партии, которые будут управлять Европой, смогут изменить положение дел на европейском уровне по отношению к России. Надеюсь, после выборов удастся отменить антироссийские санкции, которые сильно вредят экономикам многих стран". К слову, ближайшие выборы в парламент Европы пройдут с 23 по 26 мая этого года. Так что, насколько реальны идеи господина Коменчини можно будет узнать уже очень скоро.

Поднял вопрос признания Крыма и делегат из Японии. Председатель японской националистической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимура прибывший на ЯМЭФ, заявил в частности, что "Вопрос признания или непризнания суверенитета должен решаться в процессе обсуждения договора. Может быть, было бы лучше вопрос Крыма вообще отложить и сначала заключить мирный договор". Впрочем, после очередного витка переговоров по мирному договору России и Японии всё вернулось к прежнеей ситуации.

Впрочем, Кимура не теряет оптимизма, он, в частности, заметил, что "мирный договор должен по логике следовать за окончанием боевых действий. Но сейчас между Японией и Россией нет состояния войны. Поэтому, может быть, имеет смысл обсуждать какой-то договор о дружбе и добрососедстве и двигаться в сторону усиления сотрудничества между двумя странами". При этом, непосредственно "курильский вопрос" Кимура призвал обсуждать уже после заключения подобного договора.

Говорили о роли и будущем Крыма и российские политики. Так, вице-премьер Дмитрий Козак, заявил, что "К Крыму есть интерес, есть интерес к инвестиционному потенциалу, несмотря на все ограничения, которые сегодня существуют. Экономический интерес сегодня пробивает свою дорогу. Цифры в разы выросли по инвестициям в основной капитал, частным инвестициям, доходам бюджета и количеству участников Свободной экономической зоны. Это свидетельствует о том, что мы можем с оптимизмом смотреть в будущее с точки зрения экономического развития Крыма". Более того, Козак завил, что вскоре цены на топливо на полуострове будут снижены до общероссийского уровня. По словам вице-премьера, это может произойти уже в середине нынешнего года. Что же касается федеральной целевой программы по развитию полуострова, то по словам Дмитрия Козака, она может быть продлена и после 2022 года.

О развитии цифровых технологий в Крыму сделал в рамках работы форума председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам российского парламентария, "Выделено около двух миллиардов рублей на внедрение самого высококачественного интернета. Подрядчик уже определен. В течение двух лет такая работа будет проведена, и интернет будет по всему Крыму, причем высококачественный, причем Wi-Fi бесплатный во всех общественных значимых точках будет присутствовать".

В те же два года Аксаков определил и развитие банковской системы на полуострове: "Я думаю, еще пару лет понадобится. Удаленные сервисы, которые появляются благодаря цифровым технологиями, как раз будут способствовать этому", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется банковской системе Крыма, чтобы прийти в нормальное состояние". Нынешнее состояние этого сектора Аксаков оценил, как далекое от нормального: "понятно, что количество банков в Крыму не удовлетворяет, три-четыре банка работает. Естественно, недостаток конкуренции не стимулирует активный поиск заемщиков. Цифровые технологии позволяют дистанционно получать услуги в других банках. Через два года тут будет интересная ситуация с точки зрения того, что банкиры будут гоняться и проектов будет много".

Что касается связи Крыма с международным сообществом, то поддерживать подобные инициативы будет МИД России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ, Сергей Лавров, обращаясь к участникам форума в своем официальном послании: "Ваши встречи утвердились в качестве авторитетной площадки для обсуждения как актуальных вопросов социально-экономического развития Крыма, так и целого ряда ключевых проблем современности. Участие в работе форума многочисленных иностранных гостей свидетельствует о растущем интересе в мире к налаживанию связей с полуостровом".

При этом министр подчеркнул, что в МИДе "намерены и впредь всемерно поощрять расширение таких обменов. Убежден, что и на этот раз результаты вашего мероприятия позволят установить взаимополезные контакты, будут способствовать дальнейшему раскрытию масштабного потенциала, повышению инвестиционной привлекательности Крыма".

По итогам второго дня ЯМЭФ становится понятно, что сам форум стал одной из важнейших международных переговорных площадок. И для Крыма, и для всей России. И не только по вопросам экономических связей, но и глобального политического сотрудничества. Что же касается, собственно, полуострова. То и иностранные делегаты, и российские политики видят потенциал региона, и готовы вкладываться в практическую реализацию этого потенциала.

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Темы Ялта Крым Дмитрий Козак Сергей Аксенов Ялтинский экономический форум
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