Долги по зарплатам предприятий-банкротов предложили оплатить ФСС

Федеральные органы власти рассматривают вопрос о введении обязательного страхования работников от невыплаты заработной платы. Об этом депутатам Екатеринбургской городской думы сообщил председатель комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, в случае, если предприятие обанкротилось и не в состоянии погасить задолженность по зарплатам, ее может оплатить Фонд социального страхования. При этом, глава комитета отметил, что готового законопроекта по этому вопросу пока нет, и кто его будет вносить на рассмотрение Госдумы пока неизвестно.
Как сообщает URA. ru, идея такой законодательной инициативы возникла после обращения к президенту России рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которым не выдавали зарплату несколько месяцев. В целом по стране в таком положении оказались трудовые коллективы сотен предприятий. Наиболее острой является ситуация в промышленных регионах.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что журналистов американского новостного портала Business Insuder поразил низкий уровень средней зарплаты в России.
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