Проект российско-китайского самолета оказался на грани срыва

Совместный российско-китайский проект по созданию широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929 оказался на грани срыва.
Как указывает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные информированные источники, китайская компания предлагает российским коллегам разделить продажи будущего воздушного лайнера. Китай намерен продавать самолет на своем внутреннем рынке и предлагает России продавать его у себя и мировом рынке.
Это предложение не устраивает российскую сторону, поскольку Китай фактически предлагает России взять на себя все коммерческие риски по продвижению самолета на мировой рынок и отказаться от прибыли от продаж лайнера на наиболее перспективном рынке - китайском.
В настоящее время стороны согласуют детали общего вида самолета, проводят экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики и выбирают наиболее подходящие конструкционные материалы.
Финансирование проекта со стороны России составляет около 600 миллиардов рублей, что превышает суммарные затраты на все другие авиастроительные программы, указал собеседник издания. В рамках совместного соглашения планируется выпустить порядка 800 самолетов CR929 в течение 20 лет.
Напомним, что работа над проектом по созданию самолета была начата в 2016 году. Стоимость проекта оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Из которых порядка 13 миллиардов долларов пойдет на разработку воздушного лайнера, а еще 7 миллиардов - на стимулирование продаж. Компании договорились разделить расходы поровну, поставки должны начаться в 2026 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай уверенно расширяет свое влияние во всем мире. Страна повышает мощность своих военно-морских сил, вкладывает все больше и больше средств в военные технологии, но при этом не стесняется воспользоваться и опытом других стран.
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Создание совместного с Китаем самолета выведет Россию на азиатский рынок и поможет авиапрому
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