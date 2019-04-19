Проект российско-китайского самолета оказался на грани срыва

Совместный российско-китайский проект по созданию широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929 оказался на грани срыва.



Россия и Китай представили макет совместного самолета CR-929 / Новости от 06.11.2018 22:21

Как указывает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные информированные источники, китайская компания предлагает российским коллегам разделить продажи будущего воздушного лайнера. Китай намерен продавать самолет на своем внутреннем рынке и предлагает России продавать его у себя и мировом рынке.

Это предложение не устраивает российскую сторону, поскольку Китай фактически предлагает России взять на себя все коммерческие риски по продвижению самолета на мировой рынок и отказаться от прибыли от продаж лайнера на наиболее перспективном рынке - китайском.

В настоящее время стороны согласуют детали общего вида самолета, проводят экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики и выбирают наиболее подходящие конструкционные материалы.

Финансирование проекта со стороны России составляет около 600 миллиардов рублей, что превышает суммарные затраты на все другие авиастроительные программы, указал собеседник издания. В рамках совместного соглашения планируется выпустить порядка 800 самолетов CR929 в течение 20 лет.

Напомним, что работа над проектом по созданию самолета была начата в 2016 году. Стоимость проекта оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Из которых порядка 13 миллиардов долларов пойдет на разработку воздушного лайнера, а еще 7 миллиардов - на стимулирование продаж. Компании договорились разделить расходы поровну, поставки должны начаться в 2026 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай уверенно расширяет свое влияние во всем мире. Страна повышает мощность своих военно-морских сил, вкладывает все больше и больше средств в военные технологии, но при этом не стесняется воспользоваться и опытом других стран.

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