Американские журналисты поразились крайне низкой средней зарплате в России

Американский новостной портал Business Insider составил список "шокирующих" фактов об экономике Российской Федерации.



Путин призвал увеличить темпы роста зарплат в России / Новости от 16.10.2018 17:23

Журналисты отмечают, что Россия пытается показать свою силу на международной арене, однако сталкивается с большими внутренними экономическими проблемами.

Несмотря на достаточно высокий ВВП, средняя зарплата в России остается крайне низкой - всего 670 долларов, в разгар экономического кризиса зарплаты и вовсе сократились до 470 долларов. Поэтому больше 13% россиян живут в бедности, уточняют в материале.

Американское издание обратило внимание на высокие темпы сокращения населения России, которые будут иметь "серьезные последствия для страны в будущем". Негативная тенденция в демографии связана со старением населения, замедлением иммиграции и неспособностью российского правительства улучшить условия жизни подавляющего числа граждан, считают авторы материала.

Однако современная Россия способна пережить любой финансовый кризис. Дело в том, поясняют в статье, что ее резервные фонды в общей сложности составляют 460 миллиардов долларов. Эти деньги якобы помогут РФ выжить даже при низком уровне экономического роста.

Отдельной критике подверглась зависимость России от нефти и газа, на долю которых приходится более 59% российского экспорта. В конце прошлого года производство нефти в России было на максимальном уровне и составляло 11 миллионов баррелей в день, добавляют журналисты.

Авторы материала пишут, что Москва входит в топ городов мира, в которых живет наибольшее количество миллиардеров. В основном - это олигархи, которые нажили свое состояние в 1990-е годы, когда в стране расцвела коррупция, однако и сейчас многие их них имеют влияние в правительстве России. Поразило американцев и то, что с 2014 по 2017 год рубль потерял почти половину своей стоимости.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала перевод статьи "Россия скоро станет самой сильной экономикой в Европе и пятой крупнейшей в мире?", опубликованной на веб-сайте немецкого электронного журнала Telepolis.

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