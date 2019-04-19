Американские журналисты поразились крайне низкой средней зарплате в России

Американский новостной портал Business Insider составил список "шокирующих" фактов об экономике Российской Федерации.
Журналисты отмечают, что Россия пытается показать свою силу на международной арене, однако сталкивается с большими внутренними экономическими проблемами.
Несмотря на достаточно высокий ВВП, средняя зарплата в России остается крайне низкой - всего 670 долларов, в разгар экономического кризиса зарплаты и вовсе сократились до 470 долларов. Поэтому больше 13% россиян живут в бедности, уточняют в материале.
Американское издание обратило внимание на высокие темпы сокращения населения России, которые будут иметь "серьезные последствия для страны в будущем". Негативная тенденция в демографии связана со старением населения, замедлением иммиграции и неспособностью российского правительства улучшить условия жизни подавляющего числа граждан, считают авторы материала.
Однако современная Россия способна пережить любой финансовый кризис. Дело в том, поясняют в статье, что ее резервные фонды в общей сложности составляют 460 миллиардов долларов. Эти деньги якобы помогут РФ выжить даже при низком уровне экономического роста.
Отдельной критике подверглась зависимость России от нефти и газа, на долю которых приходится более 59% российского экспорта. В конце прошлого года производство нефти в России было на максимальном уровне и составляло 11 миллионов баррелей в день, добавляют журналисты.
Авторы материала пишут, что Москва входит в топ городов мира, в которых живет наибольшее количество миллиардеров. В основном - это олигархи, которые нажили свое состояние в 1990-е годы, когда в стране расцвела коррупция, однако и сейчас многие их них имеют влияние в правительстве России. Поразило американцев и то, что с 2014 по 2017 год рубль потерял почти половину своей стоимости.
Ранее "Правда.Ру" опубликовала перевод статьи "Россия скоро станет самой сильной экономикой в Европе и пятой крупнейшей в мире?", опубликованной на веб-сайте немецкого электронного журнала Telepolis.
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