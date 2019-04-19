Американский новостной портал удивился крайне низкой средней зарплате в России

Американский новостной портал Business Insider составил список «шокирующих» фактов экономики Российской Федерации.



«Российская экономика в процессе медленного умирания». Итоги 2018 года от Андрея Мовчана / Новости от 25.12.2018 18:05

Так, например, утверждают авторы материала, современная Россия способна пережить любой финансовый кризис. Дело в том, поясняют они, что ее резервные фонды в общей сложности составляют 460 миллиардов долларов. Эти деньги якобы помогут РФ выжить даже при низком уровне экономического роста.

В России со времен распада СССР объем производства сократился на 45 %, приводит еще один шокирующий факт российской экономики американский новостной портал.

Также, указывают авторы материала, в современной России крайне низкая средняя заработная плата - всего-навсего 670 долларов.

Кроме этого, журналисты из Business Insider удивились тому факту, что почти четверть рынка мебели в России занимает шведская компания ИKEA.

Также авторы материала отмечают, что Россия потратила более 50 миллиардов долларов на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.