Американский новостной портал удивился крайне низкой средней зарплате в России

Американский новостной портал Business Insider составил список «шокирующих» фактов экономики Российской Федерации.
Так, например, утверждают авторы материала, современная Россия способна пережить любой финансовый кризис. Дело в том, поясняют они, что ее резервные фонды в общей сложности составляют 460 миллиардов долларов. Эти деньги якобы помогут РФ выжить даже при низком уровне экономического роста.
В России со времен распада СССР объем производства сократился на 45 %, приводит еще один шокирующий факт российской экономики американский новостной портал.
Также, указывают авторы материала, в современной России крайне низкая средняя заработная плата - всего-навсего 670 долларов.
Кроме этого, журналисты из Business Insider удивились тому факту, что почти четверть рынка мебели в России занимает шведская компания ИKEA.
Также авторы материала отмечают, что Россия потратила более 50 миллиардов долларов на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
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