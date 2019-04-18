Глава Крыма: об итогах Ялтинского форума узнает большая часть мира

Сегодня в Крыму стартовал пятый Ялтинский международный экономический форум. В мероприятии участвует более четырех с половиной тысяч участников из 89 стран мира.



В Ялте проходит Международный экономический форум

На церемонии открытия с речью выступил глава Крыма, Сергей Аксенов. В частности, он заявил: "Ялтинский международный экономическим форум - это инструмент, который позволяет нам пробивать все политические барьеры, которые возникают в мире. Соответственно, будем этот инструмент развивать дальше".

Сопредседатель оргкомитета форума, Андрей Назаров, выступая в рамках церемонии открытия, также отметил, что "три четверти государств в мире будет знать, как прошел Ялтинский международный экономический форум". При этом, Назаров напомнил, что "на первом форуме было только 600 участников из 12 стран мира, а сегодня зарегистрировано более 4,5 тысяч участников из 89 стран". Работу нынешнего форума, по словам Андрея Назарова, освещают около шестисот журналистов.

Сергей Аксенов, в свою очередь, говоря об информационном давлении на Россию и Крым в частности, отметил: "У нас сформировался Клуб друзей Крыма. Это люди, которые постоянно приезжают в Крым и, возвращаясь в свои страны, рассказывают, что происходит на российском полуострове, рассказывают о свободном выборе его жителей вернуться в единое духовное пространство с нашей Родиной - Россией".

Ялтинский международный экономический форум - это одна из глобальных и важнейших экспертных, политических и бизнес-площадок в России. В рамках работы форума каждый год поднимаются и обсуждаются важнейшие и самые актуальные проблемы мировой и российской политики и экономики.

На нынешнем форуме ожидается заключение контрактов и соглашений на сумму около 162 миллиардов рублей. В работе форума принимают участие делегации, в том числе, из таких стран Европы, как Франция, Бельгия, Германия, Словакия и многих других. Также на ЯМЭФ прибыли делегации из многих государств Азии и Африки. Впервые за пять лет проведения мероприятия, в нем принимают участие гости из Великобритании.

Форум будет проходить с 18 по 20 апреля. В ходе работы ЯМЭФ на различных секциях и конференциях будут подняты вопросы свободы слова в Интернете, проблем и издержек секционной политики ряда государств в отношении России и многие другие актуальные темы.

Президент России, Владимир Путин отправил официальное обращение к участникам форума, в котором говорится: "Сегодня представители деловых кругов, известные общественные деятели и эксперты из разных стран рассматривают форум как признанную, востребованную дискуссионную площадку для прямого, заинтересованного диалога по актуальным вопросам социально-экономической повестки. С удовлетворением отмечают его значимый, позитивный ресурс и сложившиеся традиции. И конечно, встречи в Ялте предоставляют инвесторам отличную возможность воочию оценить богатейший потенциал Крыма, открытого для плодотворного сотрудничества со всеми партнёрами".

Одной из главных сегодняшних секций, на которой выступила в том числе и спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова, стало мероприятие под названием "Мир после правды. Всемирная сеть без свободы слова". Каждый день форума будет ознаменован мероприятиями по темам аналогичной степени резонанса и актуальности.