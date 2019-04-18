Правительство России запретило экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, запрещен ввоз ряда украинских товаров на российскую территорию. По словам Медведева, это решение стало ответом на аналогичный шаг властей Украины.
"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки", — заявил премьер-министр.
Общая стоимость этих видов продукции, поступивших на российский рынок в 2018 году, составила около 250 млн долларов.
Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов вступает в силу с 1 июня. Вывоз этих товаров на Украину будет возможен лишь на основании специальных разрешений правительства. Ограничение распространяется также на каменный уголь.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что премьер-министр Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер обещали украинской оппозиции возобновить обсуждение прямых поставок российского газа в страну.
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