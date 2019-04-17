Bloomberg обнаружил в РФ двух "незасвеченных" миллиардеров

В поле зрения Bloomberg попали Дмитрий и Игорь Бухманы — владельцы компании Playrix, которая занимается разработкой мобильных игр. Аналитики издания оценивают состояние компании в 2,8 миллиардов долларов (по 1,4 миллиарда на брата).



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Сегодня аудитория игр компании Playrix превышает 30 миллионов человек. Примечательно то, что в их игры играют пользователи по всему миру. Самыми хитовыми играми Playrix стали Homescapes и Gardenscapes. Офисы компании функционируют по всему миру, а общая выручка оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Свой путь разработчиков игр братья Бухманы начали в Вологде. Уже в 2001 году они заработали 100 долларов на продаже своей первой игры. В 2004 ежемесячный доход братьев уже составлял 10 тысяч долларов, тогда они создали компанию Playrix.

Создатели компании утверждают, что сегодня реклама в играх приносит им не более 3% выручки. Основной доход компании приносят внутриигровые покупки. При этом, большинство игр Playrix распространяется бесплатно.

В феврале 2019 года российские СМИ говорили о том, что братьям Бухманам поступило предложение от китайских инвесторов на покупку Playrix. Основателям компании предложили 3 миллиарда долларов, однако Дмитрий Бухман заявил, что за такую низкую цену он с братом не готов продать Playrix.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала рейтинг российских миллиардеров с самым большим доходом, который составил Forbes.

На фото: Дмитрий и Игорь Бухман

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