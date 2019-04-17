Ялтинский экономический форум готовится к открытию

18 апреля состоится официальное открытие пятого, ежегодного, Ялтинского экономического форум. Однако планы и примерные суммы контрактов, которые планируется заключить, уже были озвучены.
По словам организаторов и некоторых гостей, которые уже прибыли в Ялту, речь идет о более чем 162 миллиардах рублей. При этом, ряд из этих контрактов, будут способствовать "преодолению негативных последствий санкционной политики". В частности, планируется ряд экономических договоренностей с Бахрейном.
Помимо этого ряд крымских городов начнет побратимские отношения с городами Греции и Южной Осетии (Цхинвалом).
В форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля, примут участие около 3 тысяч делегатов из ста стран мира. При этом, речь идет не только о странах Африки и Азии, а также бывших советских республиках. В работе ЯМЭФ примут участие депутаты Европарламента, несколько министров, мэры ряда городов, и, естественно, представители бизнес-сообщества, поскольку в первую очередь форум посвящен вопросам "большой экономики".
Что интересно, статус почетных гостей на ЯМЭФ в этом году получили делегации Франции и Сирии. По словам сопредседателя форума, Андрея Назарова, "для них выделена специальная квота на 50 человек".
"Данный статус всегда получали те страны, которые наиболее активно отстаивали новые экономические реалии", — отметил он.
Что касается Сирии, то её статус на форуме вполне объясним. Ранее между Россией и Сирийской Республикой был заключен меморандум на сумму в 62 миллиарда рублей.
Что касается Франции, то за последние полтора года Крым посетило около десятка французских парламентариев и евродепутатов.
Помимо Франции, в работе форума примут участие делегации из Бельгии, Италии и Германии. Кроме того, в работе форума, впервые с 2014 года, примет участие делегация из Великобритании.
Как отметил Андрей Назаров, "форум посетят 30 делегаций из стран Африканского континента, будет много представителей Латинской Америки".
"Поэтому можно с уверенностью сказать, что интерес к форуму не уменьшается", — сказал он.
В общем, несмотря на санкции и внешнее давление на нашу страну, а также постоянные разговоры о том, что "Россия находится в международной изоляции", количество гостей и представительство этих гостей неуклонно растёт.
При этом, в таком представительстве есть и свой очевидный политический смысл. По словам латвийского правозащитника Яниса Кузниса, "от главных европейских СМИ можно сейчас услышать только однобокую позицию по Крыму.
"Большинство спикеров постоянно заявляют о незаконности референдума, нарушении прав человека и других проблемах в регионе. Однако никто из них ни разу не был на полуострове после 2014 года", — сказал он.
Но личное присутствие в Крыму европейских экспертов, чиновников, бизнесменов и политиков, позволяет им составить свою собственную картину жизни на полуострове.
С российской стороны форум будут представлять заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, директор спецпредставитель МИД России Мария Захарова, а также главы Крыма, Чувашии и Башкортостана.
Иными словами, форум является для нашей страны не только экономической, но и важнейшей геополитической площадкой.
Что же касается непосредственно бизнеса, то заключение многомиллионных, а то и многомиллиардных контрактов ожидается в экономических сферах, традиционных для Крыма: сельском хозяйстве, виноделии, энергетики, водоочистных сооружений и строительных материалов.
Впрочем, экономические соглашения будут заключены не только по Крыму, но и по многим другим российским регионам, поскольку нашей стране есть, что предложить иностранным партнёрам.
Один из спикеров секции "Наука без границ", словацкий депутат Петер Марчек, говоря о важности ЯМЭФ, отметил: "Это отличная площадка для привлечения зарубежных инвестиций и реализации бизнес-проектов".
По словам парламентария, "На ЯМЭФ приедет более 10 словацких предпринимателей, которым, надеюсь, удастся наладить отношения с крымскими коллегами".
Работа секций и конференций в рамках форума будет охватывать максимально широкий спектр тем. Однако понятно, что особый акцент будет сделан на санкциях и нынешней глобальной политике.
Этому будет посвящена отдельная конференция "Санкционный мир. Глобальные тренды", в рамках которой российские и иностранные эксперты и предприниматели планируют подсчитать урон, нанесенный "санкционной войной" экономикам стран, которые вводят торговые ограничения.
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