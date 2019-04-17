Медведев пообещал не увеличивать налоги в ближайшие шесть лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступая с отчетом перед Государственной думой заявил, что правительство не будет повышать налоги последующие шесть лет.



Госдума обсуждает закон о налоге для самозанятых / Новости от 25.10.2018 13:54

"Мы приняли принципиальное решение — не увеличивать налоговую нагрузку на россиян в течение последующих шести лет", — сказал парламентариям премьер-министр РФ.

Также Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за поддержку инициатив нового кабинета министров, который был сформирован в мае прошлого года. Медведев отметил, что в связке с Государственной думой правительству удалось принять ряд стратегических решений в экономической и социальной сферах.

По информации Медведева, за 2018 год депутатами Госдумы было рассмотрено 312 правительственных законопроектов. В текущем году парламентарии уже одобрили 31 правительственный законопроект, еще 261 документ находится на рассмотрении.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об отчете Дмитрия Медведева, который он представил правительству относительно введениях статуса самозанятых в нескольких российских регионах.

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