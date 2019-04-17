Быстрое развитие экономики при недостаточно развитой социальной политике может привести к тому, что около 10 миллионов россиян потеряют работу. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на материалы НИУ ВШЭ.
Согласно исследованию Высшей школы экономики, по указу президента страны Владимира Путина, правительство должно обеспечить прирост ВВП на уровне 4-4,5% в год. Экономисты спрогнозировали повышение ВВП до необходимой планки с учетом реалий России и выяснили, что трудоспособное население страны будет сокращаться, в связи с чем бюджетные предприятия не смогут увеличить производительность труда.
Это приведет к тому, что каждый россиянин, который трудится вне производственных мощностей должен будет увеличить личную производительность труда на 5%. Таким образом, при увеличении производительности труда, развитии новых технологий, а также тотальной цифровизации многие сотрудники окажутся бесполезными и будут уволены.
В группу риска попадают сотрудники сферы торговли, здравоохранения, транспорта, образования, строительства и обработки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о "вакансии мечты", которую предлагают россиянам. Сервис по продаже авиабилетов Biletik открыл новую вакансию путешественника. Соискателю нужно будет путешествовать по миру и получать 100 000 рублей в месяц.
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