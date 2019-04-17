10 миллионов россиян могут лишиться работы из-за проблем в социальной политике

Быстрое развитие экономики при недостаточно развитой социальной политике может привести к тому, что около 10 миллионов россиян потеряют работу. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на материалы НИУ ВШЭ.



Работа мечты: как не ошибиться с выбором профессии

Согласно исследованию Высшей школы экономики, по указу президента страны Владимира Путина, правительство должно обеспечить прирост ВВП на уровне 4-4,5% в год. Экономисты спрогнозировали повышение ВВП до необходимой планки с учетом реалий России и выяснили, что трудоспособное население страны будет сокращаться, в связи с чем бюджетные предприятия не смогут увеличить производительность труда.

Это приведет к тому, что каждый россиянин, который трудится вне производственных мощностей должен будет увеличить личную производительность труда на 5%. Таким образом, при увеличении производительности труда, развитии новых технологий, а также тотальной цифровизации многие сотрудники окажутся бесполезными и будут уволены.

В группу риска попадают сотрудники сферы торговли, здравоохранения, транспорта, образования, строительства и обработки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о "вакансии мечты", которую предлагают россиянам. Сервис по продаже авиабилетов Biletik открыл новую вакансию путешественника. Соискателю нужно будет путешествовать по миру и получать 100 000 рублей в месяц.

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