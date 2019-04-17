Лишь четыре региона страны исполнили "майские" указы Владимира Путина

Лишь в четырех регионах страны к концу прошлого года оказались полностью выполнены "майские" указы Владимира Путина. По данным Росстата, добиться, чтобы зарплаты бюджетников были не меньше средних зарплат в регионе, а врачи, преподаватели вузов и научные сотрудники получали не менее 200% от этого показателя, удалось далеко не всем субъектам федерации.
Хуже всего оказались исполнены указы применительно к работникам детских садов. В среднем их трудовые доходы не дотягивают до требуемого уровня на 16,6%, составляя 31,67 тысяч рублей в месяц. Социальным работникам платят на 12,6% меньше установленного в указах уровня, санитаркам и медсестрам — на 9,6% меньше.
Зато для высшей школы "майские" указы оказались даже перевыполнены. Оказалось, что зарплата научных сотрудников в прошлом году составила 267% от средней зарплаты по стране, а преподавателей — 217,7%.
По мнению экспертов, стремясь достичь требуемых показателей для преподавателей, ученых и учителей, региональные власти не так пристально следили за доходами остальных категорий бюджетников.
"За нянечками просто недоглядывали, следили за врачами, учителями — базовыми группами. Для них все либо рисовали, либо добавляли", — сказала РБК главный научный сотрудник РАНХиГС Наталья Зубаревич.
Еще одна причина — нехватка денег в региональных бюджетах. На ее устранение Министерство труда обещает направить из федерального бюджета в текущем году 100 млрд рублей.
Полностью соответствуют установленному президентом в мае 2012 года уровню зарплаты бюджетников лишь в Ленинградской, Пензенской, Владимирской областях и Бурятии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о готовности госкорпораций проспонсировать исполнение "майских" указов президента.
Источник фото: "Правда.Ру"
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