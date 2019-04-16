Кабмин предложил обнулить НДС на авиаперелеты в обход Москвы

Правительство России предложило обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на все внутренние авиарейсы в обход Москвы. Соответствующий проект закона уже внесен на рассмотрение в Госдуму.



На субсидирование авиаперелетов в России потратят 15 млрд рублей / Новости от 29.03.2019 17:14

Законопроект предусматривает установление бессрочного НДС в размере 0% на всех внутренние пассажирские авиарейсы при одном условии: пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты рейса должны быть расположены вне столицы.

Существующая 10% ставка НДС сохранится для маршрутов, пункт отправления, назначения или промежуточные пункты которых расположены в аэропортах Москвы.

В правительстве считают, что налоговое стимулирование расширит сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных перелетов в обход Москвы, а также поможет развить авиационную инфраструктуру в регионах России и снизит нагрузку на столичный авиационный узел.

Стоит отметить, что в настоящее время услуги по внутренним авиационным перевозкам облагаются НДС в размере 10% до января 2021 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная антимонопольная служба России предложила обнулить комиссии за снятие наличных денег в любых банкоматах страны. Данная мера направлена на борьбу с "зарплатным рабством", которая в настоящее время довольно активно ведется в России.

Читайте также: Правительство предложило штрафовать работодателей за "зарплатное рабство"

Кабмин России утвердил перечень социальных услуг