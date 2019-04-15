Более трети россиян не имеют денежных накоплений

Сервис для поиска работы Superjob провел опрос среди своих пользователей, чтобы установить сколько россиян имеют денежные накопления. Оказалось, что около 40% жителей России не имеют накоплений, а значит будут испытывать финансовые проблемы при потере рабочего места.



Сбережения

Примечательно то, что только 16% респондентов заявили, что смогут "сводить концы с концами" не более одного месяца. Продержаться два месяца смогут 21% опрошенных, пол года — 12%, год — 6% и всего лишь 5% заявили, что смогут прожить без работы более года.

Сервис проводил опрос с 1 по 4 апреля. В нем участвовали жители 368 российских городов. Всего в опросе приняли участие более 1600 человек старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, более 29% опрошенных не ведут личную бухгалтерию и, соответственно, не ведут учет расходов и доходов. 53% респондентов заявили, что ведут личную бухгалтерию и следят за своими денежными потоками. При этом, лишь 18% участников опроса утвердительно заявили, что строго планируют свой бюджет и не отклоняются от планов.

Аналогичное исследование сервис Superjob проводил в 2008 году. Тогда личные сбережения были у 72% россиян. Статистика говорит о том, что жители России стали меньше беспокоится о накоплениях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пенсионные накопления — это не заначка на черный день. Руководитель Центра соцанализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина рассказывала "Правде.Ру" о том, что такое страховые пенсионные взносы.

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