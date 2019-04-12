В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны

Почти 90% всех финансовых активов и сбережений в стране сосредоточены в руках 3% населения. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.
Оценка финансовых активов самых богатых 3% россиян была проведена впервые. Аналитикам удалось собрать информацию по динамике состояния этой группы с 2013 по 2018 годы.
Оказалось, что в последние пять лет концентрация активов в руках богатейшего населения только росла. В 2013 году на его долю приходилось 84,3% всех финансовых активов, в том числе 78% наличных денег. К 2018 году эти показатели увеличились до 89,3% и 89% соответственно.
Аналитики отмечают, что в течение пяти лет реальные доходы богатейшей части населения снижались, эти люди уменьшали свои задолженности по кредитам и банковские депозиты, увеличивая при этом объемы сбережений в наличности и ценных бумагах.
Доходы беднейших 20% населения напротив немного выросли, но еще больше вырос уровень их задолженности. Так, если в 2013 году на долю этой группы приходилось 5% всех финансовых активов, то в 2018 — уже 6%. При этом, следует отметить, что исследование за 2018 год проходило на фоне предвыборных повышений пенсий и зарплат бюджетникам.
Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, объяснившего, в чем состоит основная ошибка Росстата при определении динамики реальных доходов населения.
Источник фото: "Правда.Ру"
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