Данные клиентов банков из черного списка ЦБ слили в интернет

Данные порядка 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ оказались в интернете. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Список включает в себя персональные данные на физических лиц, а также информацию об организациях.
По словам экспертов в области информационной безопасности, это первый случай в России, когда появление закрытой информации в свободном доступе связано с Центробанком. База данных клиентов, которым отказано в обслуживании, включает в себя информацию о физических и юридических лицах.
В Центробанке и Росфинмониторинге отрицают возможность утечки подобной информации, поскольку все данные клиентов отправляется через защищенные каналы связи в зашифрованном виде. "Ответственность за сохранность информации несет финансовая организация, которая ее получила", - отмечают представители ЦБ.
Однако IT-эксперты считают, что именно Банк России допустил ошибку в проектировании системы безопасности передачи данных, что и привело к утечке.
Как отмечают в издании, клиенты банков, которые оказались в списке, не только подвергаются риску из-за раскрытия персональных данных, но в дальнейшем это грозит проблемами со службами безопасности при устройстве на работу. По словам юристов, часть клиентов попали в черные списки случайно, в связи с халатностью сотрудников или из-за технической ошибки.
Читайте также: Данные на 87 миллионов пользователей "Фейсбука" оказались в России
Личные данные - уже во всех магазинах страны
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
Как Сирии решить национальный вопрос, "Правде.Ру" рассказал эксперт.