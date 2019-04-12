Данные клиентов банков из черного списка ЦБ слили в интернет

Данные порядка 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ оказались в интернете. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Список включает в себя персональные данные на физических лиц, а также информацию об организациях.



Персональные данные россиян оказались в свободном доступе в МФЦ, — СМИ / Новости от 16.11.2018 10:12

По словам экспертов в области информационной безопасности, это первый случай в России, когда появление закрытой информации в свободном доступе связано с Центробанком. База данных клиентов, которым отказано в обслуживании, включает в себя информацию о физических и юридических лицах.

В Центробанке и Росфинмониторинге отрицают возможность утечки подобной информации, поскольку все данные клиентов отправляется через защищенные каналы связи в зашифрованном виде. "Ответственность за сохранность информации несет финансовая организация, которая ее получила", - отмечают представители ЦБ.

Однако IT-эксперты считают, что именно Банк России допустил ошибку в проектировании системы безопасности передачи данных, что и привело к утечке.

Как отмечают в издании, клиенты банков, которые оказались в списке, не только подвергаются риску из-за раскрытия персональных данных, но в дальнейшем это грозит проблемами со службами безопасности при устройстве на работу. По словам юристов, часть клиентов попали в черные списки случайно, в связи с халатностью сотрудников или из-за технической ошибки.

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