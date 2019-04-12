Макрон заблокировал торговую сделку Евросоюза с США

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал торговую сделку Евросоюза с Соединенными Штатами Америки.



Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США...

Глава государства подчеркнул, что выступает против начала торговых переговоров между странами Евросоюза и США из-за решения администрации американского президента Дональда Трампа не следовать положениям Парижского соглашения по климату.

Также Эммануэль Макрон указал на то, что Франция, судя по всему, будет единственной европейской страной, которая выступит против торговой сделки.

Так, Германия — еще один флагман европейской политики — и прочие государства Европы поддержали начало переговоров между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. Лишь Бельгия и Испания выразили некоторое сомнение по поводу приверженности Вашингтона борьбе с изменением климата, но, однако, открыто возражать не стали.

Президент Франции Эммануэль Макрон также указал на то, что США оказывают давление на Европу в вопросах торговли, а также отказываются пересмотреть введенные ранее пошлины. Глава Франции признался, что не видит в нынешней ситуации каких-либо предпосылок для действенных и эффективных переговоров.

Напомним, что ранее действующий президент США Дональд Трамп объявил о своей готовности ввести пошлины на товары из стран Евросоюза. Глава Соединенных Штатов Америки отметил, что это будет ответом Вашингтона на субсидирование европейскими странами авиастроительной компании Airbus. По словам Трампа, пошлины коснутся импортируемых из Евросоюза товаров на сумму в 11 млрд долларов.

О решении США выйти из Парижского соглашения по климату, принятого в декабре 2015-го года, отметим, стало известно в августе 2017-го.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эммануэль Макрон назвал себя и Дональда Трампа аутсайдерами среди прочих мировых политиков.

Фото: Эммануэль Макрон.

Источник: flickr.com.

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