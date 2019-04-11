Пенсионная реформа спровоцирует рост бедности среди граждан предпенсионного возраста

Экономисты РАНХиГС провели исследование, чтобы определить, как повлияет пенсионная реформа на благосостояние россиян. Оказалось, что в целом пенсионная реформа не приведет к росту бедности, однако граждане предпенсионного возраста все-таки почувствуют некоторый дискомфорт.
Виктор Ляшок, Марина Карцева, Юрий Горлин — авторы исследования пришли к выводу, что среди людей предпенсионного возраста возрастет уровень бедности. Эксперты утверждают, что по прогнозу общий уровень бедности в России снизится к 2028 года до 11,9%. В самом оптимистичном варианте этот показатель может достигнуть 9,8%. При этом, в 2018 году за чертой бедности проживали 13,1% россиян от всего населения страны.
В краткосрочном периоде (с 2019 по 2020) от введения пенсионной реформы будет наблюдается положительный результат, а именно — снижение уровня бедности на 0,5 пунктов. После 2020 года, уровень бедности будет постепенно снижаться, по предварительным оценкам экспертов — на 0,35 пунктов ежегодно.
Эксперты пояснили, почему в стране будет наблюдаться снижение общего уровня бедности. По их словам, к этому приведет рост экономики, который спровоцирует рост заработных плат, а также индексацию пенсионных выплат выше инфляции. Также уменьшение уровня бедности обеспечат действия государственных властей, которые ввели льготы по выходу на пенсию для людей, выходящих на пенсию в 2019 и 2020 годах, а также сохранили налоговые и социальные льготы для предпенсионеров.
"Проблема будет наблюдаться у предпенсионеров, поскольку они не будут обеспечены социальными выплатами, им придется работать, чтобы покрывать свои расходы. Однако далеко не все работодатели готовы брать на работу людей предпенсионного возраста", — прокомментировала теорию роста бедности среди предпенсионеров старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым, который рассказывал о последствиях пенсионной реформы.
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