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Источник Правда.Ру

Минэкономразвития изменило прогноз по курсу рубля к доллару

Экономика » Прогнозы и статистика

Министерство экономического развития и торговли пересмотрело прогноз курса рубля к доллару на 2019 год. Ранее в ведомстве ожидали, что среднегодовой курс составит 63,9 рубля за доллар, по текущему прогнозу — 65,1 рубля.

Минэкономразвития изменило прогноз по курсу рубля к доллару.

Изменить оценку специалистам министерства пришлось в связи с тем, что реальный курс национальной валюты в первом квартале года заметно отличался от прогнозируемого — 66,2 рубля за доллар против ожидаемых 64,2. В ведомстве полагают, что в ближайшие месяцы рубль укрепится за счет притока иностранных инвестиций, жесткой кредитно-денежной и бюджетной политики правительства, а также снижения роста импорта. Однако, во втором полугодии ситуация изменится.

"Ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии текущего года, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля", — говорится в докладе Минэкономразвития.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по прогнозу Сбербанка средний курс за 2019 год составит 66,5 рубля за доллар.

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Темы прогноз курс рубля Минэкономразвития
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