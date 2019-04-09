Число фирм-однодневок в России сократилось до нового исторического минимума

Количество неблагонадежных компаний в России сократилось до 4,7% от общего числа зарегистрированных в стране юридических лиц, что стало новым историческим минимумом. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
В настоящее время в государственном реестре юридических лиц содержится информация почти о 4 миллионах организаций, из которых около 186 тысяч имеют признаки фиктивности.
"С января 2017 года количество фирм-однодневок сократилось более чем на один миллион", - отмечают в налоговом ведомстве.
Напомним, что ФНС не первый раз фиксирует сокращение количества подозрительных фирм. Летом минувшего года их доля упала до 7,3% от всего числа российских компаний.
Фирмы-однодневки характеризуются отсутствием сотрудников, заметным отклонением уровня рентабельности от средних показателей, отсутствием упоминаний о компании в открытых источниках, а также регистрацией по адресу массовой регистрации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в скором времени в крупных городах России, где проживает не менее миллиона человек, будут проведены массовые рейды по выявлению незаконной сдачи квартир. Так Федеральная налоговая служба решила бороться с черными риелторами, которые не платят налоги с арендных доходов.
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