Российский производитель снэков намерен отсудить торговую марку Martini

Подмосковная компания "Мартин", выпускающая снэки, пиво, безалкогольные напитки, консервы и бакалею, намерена через суд добиться права пользоваться товарным знаком Martini. Юристы компании считают, что поскольку всемирно известный производитель алкоголя не продает в России других товаров и услуг под своим брендом, правовая защита на него должна быть снята.

Иск "Мартина" зарегистрирован в суде по интеллектуальным правам. Если он будет удовлетворен, подмосковная компания сможет выпускать под маркой Martini любую продукцию, кроме вермута и игристого вина.

Опрошенные газетой "Коммерсант" эксперты сомневаются в позитивном исходе дела.

"Martini — мировой бренд, и отсутствие его в перечне по ряду классов совсем не означает, что их можно зарегистрировать другому производителю", — считает юрист Надежда Макарова.

Омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов не исключает, что иск может быть удовлетворен частично — в отношении пищевых продуктов суд признает доводя истца состоятельными, а в отношении пива — нет, поскольку "этот товар может быть признан однородным алкогольной продукции, уже выпускаемой под маркой Martini".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, как китайские компании присваивают товарные знаки российских производителей сельхозпродукции.

Источник фото: wikimedia.org

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