Новак заявил, что газовая директива ЕС не повлияет на "Северный поток - 2"

Принятие поправок в текущую редакцию газовой директивы ЕС не повлияет на строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова министра энергетики России Александра Новака.
"Исходя из того проекта поправок, который рассматривался и был принят Европарламентом, можно отметить, что проект будет реализовываться. И он будет реализовываться в рамках этого законодательства, в рамках того, что может быть принято. То есть эти требования газовой директивы будут исполняться", - сказал министр.
Он добавил, что в директиве существует множество юридических нюансов, поэтому нужно дождаться ее окончательно варианта. Однако на данный момент можно говорить о том, что "исходя, из того, что там прописано, это не должно стать ограничением для реализации проекта", уточнил Новак.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению представителей государственной компании "Нафтогаз Украина", Румынии необходимо стать инициатором рассмотрения вопроса о внесении изменений в Газовую директиву ЕС. По мнению представителей "Нафтогаза", это может привести к остановке строительства российских газопроводов.
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