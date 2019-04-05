Всемирный банк прогнозирует России "скромные перспективы экономического роста"

Всемирный банк представил на суд общественности доклад под названием "Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии — апрель 2019".

В своем ежегодном докладе эксперты из Всемирного банка прогнозируют Российской Федерации "скромные перспективы экономического роста". Так, уверены специалисты, рост ВВП — Валового внутреннего продукта — в текущем году составит в России не больше 1,4 %.

Раньше, отметим, Всемирный банк прогнозировал РФ рост ВВП в 2019-м году на 1,5 %.

При этом, что примечательно, прогноз по росту ВВП в 2020–2021 годах сохранен на прежнем уровне — так, считают экономисты, в этот период он составит 1,8 %.

Также эксперты в области экономики прогнозируют ускорение инфляции в России в этом году. Все, указывает Всемирный банк, из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость и снижения курса рубля.

Помимо этого, согласно докладу от Всемирного банка, риски снижения роста экономики Российской Федерации связаны со скорым возможным расширением санкций и торговых ограничений, значительным ухудшением настроений на финансовых рынках и резким падением цен на нефть.

Напомним, что ВВП — один из самых важных показателей в мировой экономике. Валовый внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории страны. Речь, отметим, идет как о товарах для потребления, так и тех, что пойдут на экспорт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации назвало старение россиян главным риском для государственного бюджета. В российском ведомстве признали, что плачевную ситуацию не спасет даже разрекламированная, но не пользующаяся у народа доверием пенсионная реформа.

Читайте также:

Как нашу экономику воспринимают на Западе.