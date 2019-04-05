Маркировка товаров поможет развить здоровую конкуренцию в бизнесе - эксперт

Маркировка товаров легкопромышленной продукции станет преградой для недобросовестной конкуренции в малом и среднем бизнесе и таким образом стимулирует развитие предпринимательства. Соответствующее заявление сделала глава рабочей группы по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.

"У малого и среднего бизнеса основная проблема - это недобросовестная конкуренция. Маркировка поможет создать условия добросовестной конкуренции, и малый и средний бизнес может развиваться", - сообщила Орлова на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В ходе мероприятия Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор единой национальной системы маркировки, представил концепцию маркировки товаров легкой промышленности. По мнению заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова. основа концепции заключается в том, что проект формируется исключительно совместно с бизнесом. Отмечалось, что компании сами могут инициировать изменения в проект, обратившись к оператору с предложением.

В ЦРТП подчеркнули, что даты переходных периодов будут определяться с учетом мнения представителей бизнеса.