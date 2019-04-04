Медицина и IT-технологии - самые перспективные сферы для трудоустройства выпускников

Здравоохранение и информационные технологии названы наиболее перспективными сферами для трудоустройства молодых специалистов из высших и средних профессиональных учебных заведений России. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные ВНИИ труда Минтруда.
Выпускники учебных заведений в области авиационной и ракетно-космической техники также имеют большие возможности для трудоустройства, отмечают работники научно-исследовательского института.
Быстро найти работу смогут выпускники в сфере образования и педагогики, сферы обслуживания, приборостроения и оптотехники.
Напомним, что 2 апреля Министерство труда России представило данные, согласно которым сварщик дуговой сварки и инженер-мехатроник в автомобилестроении оказались самыми высокооплачиваемыми профессиями на рынке труда в России. Специалисты в этих областях получают зарплату от 100 тысяч рублей.
Спрос на указанные профессии превышает предложения, что позволяет, в связи в высоким уровнем заработной платы, считать их перспективными на ближайшие годы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по официальным данным Минтруда, на начало текущего года, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии. В этом регионе в поисках работы находятся около 8,7 % населения.
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