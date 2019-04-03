В Москве пройдет конференция и выставка "ПОТОК: инновации, маркетинг и бизнес". Дата проведения: 9 и 10 апреля 2019 года, Москва, Adrenaline Stadium.
Сегодня директорам, руководителям по развитию и маркетологам очень важно не застрять в операционке, а видеть тренды и внедрять их в свои компании, перенимать опыт коллег. На мероприятии Вы найдете и узнаете про инновации для маркетинга и прибыли в бизнесе — результаты и кейсы компаний.
На одной сцене выступят спикеры — основатели быстрорастущих компаний, директора по инновациям и интернет-маркетологи: Pyrus, mail. ru, VR concept, Sendpulse, TopGun, X5 Retail Group, М. Видео, BAYER, Leroy Merlin, Cinemood и многие другие. Уникальное мероприятие для обмена опытом, новыми идеями и технологиями, которые трансформируют компании и подходы к работе с клиентами.
Все о том, как быстро увеличить поток клиентов, управлять стратегией, внедрить инновации, оптимизировать свои расходы на ФОТ и интернет — рекламу, увеличить кратно производительность труда, повысить доходы компании.
Выступления технологических лидеров, использующих самые передовые инструменты и технологии:
— Максим Нальский, CEO компании Pyrus: Кейсы автоматизации для создания быстрорастущего бизнеса. 5 перспективных технологий, которые скоро захватят рынки.
— Яков Пейсахзон, myTarget, mail. ru group: Развитие интернет-рекламы под влиянием технологий AI, VR/AR, трансформация мобильной рекламы и видеорекламы.
— Илья Вигер, основатель VR Concept: Этап активного масштабирования VR за рубежом. 10 000 VR-шлемов в Volkswagen — презентации, обучение и маркетинг в салонах. Кейсы Газпромнефть, ЦТСС, МИФИ.
— Анастасия Аширова, координатор ИТ — проектов акселератора G4A компании BAYER: Воронка инноваций в корпорации: акселерация стартапов, масштабирование технологий. Стартапы в AI, Edtech, AR/VR, FinTech, Digital Health, HRtech.
— Александр Рысь, Директор по развитию SendPulse: мессенджер-маркетинг — кейсы и механики: E-mail, web, push уведомления, смс и мессенджеры.
Выступления от лидеров отрасли, среди спикеров — основатели и руководители компаний:
— Евгений Джамалов, Руководитель по инновациям М. Видео/Эльдорадо: Пилоты внедрения ИИ, VR, AR в разные этапы контакта с покупателем — метрики и влияние на продажи.
— Michael Germershausen, Генеральный Директор Antal: Перспективы AI для управления и замены персонала. Топ 10 вымирающих профессий и топ 10 профессий будущего.
— Виталий Порубов, руководитель направления стратегии и инновации, X5 Retail Group: Технологии, которые меняют магазины: ИИ, AR/VR, Кассы самообслуживания, распознавание лиц, bluetooth-маячки, чат-боты. Инновации везде: карты лояльности, персонализация, мерчендайзинг, сроки годности, маркетинг, контроль персонала, закупки, мониторинг оборудования, энергоэффективность, финансы, hr блок, работа с покупателями.
— И ещё 40 кейсов спикеров.
Конференция будет совмещена с выставкой. На ней будут представлены: Инструменты для маркетинга и продаж: CRM, чат-боты, sales-боты, мессенджеры, аналитика, Автоматизация Интернет-рекламы, Digital-инструменты, Автоматизация HR, Интеграторы и IT-компании, Инновационная промо-продукция. Инновационные стартапы: AR/VR проекты, AI проекты и нейросети, Разработчики решений, FinTech, HRtech, Digital Health, Edtech проекты.
Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке и берите с собой коллег :)
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