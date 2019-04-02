Сварщик и инженер-мехатроник - самые высокооплачиваемые профессии в России

Сварщик дуговой сварки и инженер-мехатроник в автомобилестроении названы самыми высокооплачиваемыми профессиями на рынке труда в России. Специалисты в этих областях получают зарплату от 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные ВНИИ труда Минтруда.
Далее следуют специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщики шпуров (от 95 тысяч рублей. Высокие зарплаты отмечены у специалистов по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитиков, а также специалистов по моделированию процессов термической обработки (от 90 тысяч рублей).
Как уточнили в институте, спрос на указанные профессии превышает предложения, что позволяет, в связи в высоким уровнем заработной платы, считать их перспективными на ближайшие годы. Исследование вакансий проводилось с использованием открытых источников.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, то статистические исследования помогли выяснить, выбирая какие профессии, россияне по-настоящему рискуют. В шорт-лист попали не только специальности, где доплачивают "за вредность", но низкооплачиваемые должности.
Лидером списка стала профессия рыбака. Их средняя заработная плата почти достигает отметки в 40 тысяч рублей, а вот коэффициент смертности на 100 тысяч трудящихся доходит до цифры 40.
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Составлен список самых высокооплачиваемых профессий в России
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