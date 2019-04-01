Дмитрий Медведев проинформировал правительство об эксперименте со статусом самозанятых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в статус самозанятых вступили уже 50 тысяч человек в четырех регионах России. Это позволяет им использовать упрощенный налоговый режим и законно заниматься предпринимательской деятельностью.
Дмитрий Медведев отметил, что в случае успешности эксперимента, статус самозанятых могут узаконить во всех российских регионах. По словам премьер-министра, это отличная возможность для частных репетиторов, арендодателей, водителей и других мелких предпринимателей узаконить свою деятельность.
Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых действует с 1 января 2019 года в четырех регионах России: Москве, МО, Калужской области и Татарстане. Оплата налога осуществляется с помощью удобного мобильного приложения. При этом, 4-процентный налоговый режим устанавливается в случае получения прибыли до 200 тысяч рублей, а также при работе с физлицами. В случае сотрудничества с юридическими лицами устанавливается налог в размере 6% от прибыли.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, какие преимущества дает статус самозанятых для тех, кто собирается сдавать недвижимость в аренду.
Фото: facebook.com/Дмитрий Медведев
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