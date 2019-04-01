Специалисты составили рейтинг самых прибыльных компаний мира

Эксперты из международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch Ratings составили рейтинг самых прибыльных компаний мира.
Результатами исследования с общественностью делится новостной портал Bloomberg.
Так, сообщают авторы материала, самой прибыльной компанией мира в минувшем году стала национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Чистая прибыль компании за 2018-ый год оценивается в 111,1 миллиардов долларов.
Вторую строчку рейтинга заняла американская корпорация Apple. Знаменитейшая компания за минувший год заработала 59,5 миллиардов долларов.
Замыкает первую тройку лидеров рейтинга южнокорейская группа компаний Samsung Group. Так, компания, согласно расследованию экспертов из международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch Ratings, заработала 35,1 миллиардов долларов.
Таким образом, обращает внимание новостной портал Bloomberg, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заработала больше, чем Apple и Samsung Group вместе взятые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки вновь заговорили о новых санкциях и торговых ограничениях в отношении Российской Федерации. Об этом общественности сообщило все то же агентство Bloomberg.
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