Маткапитал могут разрешить тратить на частные детские сады

Бизнес-обмудсмен Борис Титов предложил разрешить тратить материнский капитал на оплату частных детских садов. Титов считает, что невозможность оплатить обучение ребенка в детском садике, организованном частными лицами, с материнского капитала — это существенное ограничение для родителей, которое должно быть устранено.
"Данное ограничение уже давно порождает большое количество проблем. Родители, пытаясь оспорить запрет, обращаются в суды, прокуратуры и другие органы власти. Пора это прекратить", — заявил бизнес-омбудсмен.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал, в котором приводились реальные способы покупки квартиры за материнский капитал. Многие женщины задаются вопросом о том, каким образом осуществляется данная процедура. Например, когда семья уже присмотрела достойное жилье, она сталкивается с юридическим незнанием ситуации.
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