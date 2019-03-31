Правительство предложило штрафовать работодателей за "зарплатное рабство"

Два законопроекта, предлагающие введение административной ответственности за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника, а также увеличение срока подачи данного заявления, внесены на рассмотрение Госдумы по инициативе кабмина.
По словам авторов проектов, несмотря на изменения, внесенные в Трудовой кодекс страны в 2014 году, проблема "зарплатного рабства" все еще существует. По данным Роструда, в 2018 году десятая часть нарушений, связанных с оплатой труда, касалась нарушений работодателями права своих работников на самостоятельный выбор зарплатного банка. В январе текущего года представители частных банков заявили о том, что большая часть работников в России привязана к одному банку.
Поправки в законодательство предполагают введение штрафов за нарушение права работников выбирать наиболее удобный для них банк. Штраф для должностных лиц составит до 20 тысяч рублей, а для юридических - до 50 тысяч. Будет также увеличен и срок подачи заявления до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.
Эти изменения сократят риски нарушений трудового законодательства и создадут благоприятные условия для развития конкуренции на рынке банковских услуг, заключают в правительстве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, около 15 миллионов россиян получают "серую" зарплату, с которой налоги или вообще не платятся, или платятся частично.
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Россиян отпустят из зарплатного рабства
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