Дании не удастся повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2" - Новак

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что затягивание Дании в вопросе строительства газопровода не повлияет на сроки реализации проекта "Северный поток-2". Новак также отметил, что внесенные поправки в газовую директиву ЕС никак не повлияют на газопровод.
"Я полностью уверен, что поправки в газовую директиву Евросоюза не окажут негативного влияния на "Северный поток-2", поскольку это целиком коммерческий проект, в котором заинтересована не только Россия, но и европейские страны", — пояснил глава Минэнерго России.
В завершении беседы с журналистами Александр Новак подчеркнул, что проект "Северный поток-2" реализуется согласно дорожной карте.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что России и ряду европейских стран удалось выстоять под натиском США и сохранить "Северный поток-2". Германия не дала США разрушить проект "Северный поток-2". Россия перешла в контрнаступление и озвучила условие по сохранению транзита газа через Украину.
Фото: minenergo.gov.ru
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