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Источник Правда.Ру

Зампред ЦБ назвала рубль самой стабильной валютой развивающихся стран

Экономика

На фоне ослабления валют развивающихся стран российский рубль демонстрирует стабильность. Об этом 28 марта во время Международного финансово-банковского форума стран СНГ в Ташкенте заявила заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева.

Зампред ЦБ назвала рубль самой стабильной валютой развивающихся стран.

27 марта, по данным Московской биржи, рубль ослаб к доллару и евро на 0,8 и 0,6% соответственно, в то время как валюты остальных развивающихся стран подешевели на 3-5%.

"Вы знаете, что рынки по природе своей несколько волатильны. Вчера было достаточно сильное движение на рынках развивающихся стран, на самом деле рубль был одной из наименее затронутых этим движением валют", — отметила Ксения Юдаева.

По мнению заместителя председателя Центробанка, на настрой инвесторов оказывает влияние экономический кризис в Турции.

"Российский рынок демонстрирует наибольшее спокойствие по сравнению со всеми остальными на этом фоне", — считает Ксения Юдаева.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о прогнозах падения курса рубля уже весной до отметки 70 рублей за доллар.

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Темы курс рубля Центробанк Ксения Юдаева
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