Авиакомпании предупредили о росте цен на авиабилеты в России

В России ожидаются высокие темпы роста цен на авиабилеты. Об этом заявляют в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщает "Коммерсантъ".

Как указывают представители российских авиакомпаний, рост цен на авиабилеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что втрое выше показателей за весь минувший год (2,3% за 2018).

Причиной такого резкого повышения цен стало удорожание более чем на 30% горюче-смазочных материалов. К началу 2019 года расходы на топливо составили почти 30% себестоимости авиационных перевозок в России. Ощутимо повысились расходы на аэронавигационное и портовое обслуживание.

"Этот год стал беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний. Совокупность негативных факторов привела к резкому снижению финансовой эффективности деятельности", - заявляют в АЭВТ.

Отмечается, что компании вынуждены приостанавливать программы модернизации и обновления авиапарка, а также сокращаться программы сервисного обслуживания пассажиров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что напряженность в международной торговле не сулит ничего хорошего ни глобальному рынку авиаперевозок, ни мировой экономике. Такое мнение высказал гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк.

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