В “Сбербанк-онлайн” появится возможность мгновенной смены ПИН-кода

"Сбербанк" откроет клиентам опцию мгновенной смены ПИН-кода от любой карты в мобильном приложении банка. Во вторник, 26 марта, на пресс-конференции Заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Кирсанова заявила, что новшество станет доступным в апреле текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org

"В марте мы запустили пилотный проект, дающий возможность смены ПИН-кода любой выпущенной карты в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Абсолютно для всех клиентов на рынке он станет доступным в апреле", - заявила Кирсанова.

Предполагается, что проект поможет клиентам избежать необходимости перевыпуска карты, которую необходимо пройти в случае, если клиент забыл ПИН-код. По данным Сбербанка, около 30 тысяч человек каждый месяц вынуждены перевыпускать карту именно по этой причине.

Кирсанова подчеркнула актуальность этой инновации, которая объясняется стремительным ростом безналичной оплаты и технологии Apple Pay. Отмечалось, что российский рынок является мировым лидером по количеству пользователей этой технологии. В планах Сбербанка - повышать данный показатель, перенимая положительный опыт стран, где оборот безналичной оплаты составляет более 90%.

Вопросы журналистов были связаны с методами обеспечения безопасности данной технологии во время развивающегося кибермошенничества. "Все наши процессинговые системы сертифицированы на PCI DSS, это очень жесткий стандарт, который регламентирует хранение карточных данных и криптоданных", - объяснила спикер. Она добавила, что банк продолжает работу в области защиты персональных и банковских данных своих клиентов.

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