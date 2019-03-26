Цены на бензин в России заморозили до 1 июля

Производители нефтепродуктов согласились на предложение российского правительства заморозить цены на бензин до 1 июля. Как сообщала "Правда.Ру", эту инициативу озвучил им вице-премьер Дмитрий Козак. Совещание по данному вопросу состоялось 26 марта.

Срок действующего соглашения о заморозке цен истекает 31 марта, в период, когда происходит сезонное повышение цены на топливо.

По данным источников газеты "Коммерсант", дополнительные расходы федерального бюджета на компенсации нефтяникам за продажу топлива внутри страны составят 120 — 180 миллиардов рублей. По действующему соглашению, правительство должно было компенсировать производителям 50-60% недополученной прибыли от поставленного на внутренний рынок топлива, если его экспортная цена превысит 56 тысяч рублей за тонну, однако ситуация на внешнем рынке не позволила нефтяникам претендовать на эту выплату. По новому соглашению эта цифра снижается до 49 тысяч.

Кроме того, правительство рассматривает вопрос о введении лицензирования экспорта нефтепродуктов для предотвращения их возможного дефицита на внутреннем рынке.

Источник фото: tOrange.biz

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