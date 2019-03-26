Спецдокладчик ООН: Евросоюз несет от санкций большие потери, чем РФ

Страны Европейского союза несут от антироссийских санкций еще большие потери, нежели сама Российская Федерация.

Об этом в интервью РИА заявил спецдокладчик Организации Объединенных Наций по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Так, указал специалист, европейские компании несут куда большие потери от санкций в отношении Российской Федерации, чем даже российские компании. Идрисс Джазаири подчеркнул, что не может понять, зачем государства Европы продолжают политику введения и поддержки антироссийских санкций.

Есть, поделился мнением спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, куда более разумные меры для преодоления существующих разногласий. Например, указал Идрисс Джазаири, улучшения отношений между Западом и Россией можно добиться с помощью дипломатии — благодаря обсуждениям и переговорам.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и страны Европы начали вводить санкции в отношении Российской Федерации после событий на Украине 2014 года. Так, Запад обвинял Москву в "оккупации" Крымского полуострова и "агрессии" на юго-востоке Незалежной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компании-производители композитных материалов из Соединенных Штатов Америки потеряли 200 миллионов долларов, отказавшись от поставок Российской Федерации для самолета МС-21.

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