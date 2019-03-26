Росстат: Москва и Чукотка - регионы с самой спокойной обстановкой на рынке труда

Москва и Чукотский автономный округ названы регионами с наименьшим уровнем напряженности на рынке труда за минувший год. Такие данные приводятся в докладе Федеральной службы государственной статистики.
Согласно исследованию, опубликованному ведомством, уровень напряженности на рынке труда в Чукотском автономном округе составил 2,2 балла (уровень занятости - 75%), а в Москве - 2,5 балла (67% занятых). Замыкает тройку Санкт-Петербург (3,7 балла).
Самый высокий уровень напряженности за 2018 год зафиксирован в Карачаево-Черкесской республике (84 балла), Тыве (83,5) и Дагестане (78,5).
Отмечается, что в Карачаево-Черкесии занято всего 50% населения, а уровень безработицы составляет 12%. На поиск работы уходит в среднем 11,5 месяцев, около 64% безработных в регионе ищут работу более одного года, что является худшим показателем по стране.
Средний уровень занятости по России составил в 2018 году чуть меньше 60%, а уровень безработицы - 4,8%. Среднее время поиска работы в минувшего году составило 7,4 месяцев. Порядка 28% безработных в России искали работу более года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по заявлению минтруда, рост числа официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных россиян с начала текущего года связан с увеличением размера пособия по безработице, а также вызван сезонными факторами.
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