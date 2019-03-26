Китайские компании присваивают бренды российских пищевиков.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила о проблемах, которые возникают у российских продовольственных компаний при регистрации собственных товарных знаков в Китае. Оказалось, что местные фирмы опережают российских производителей, присваивая их бренды.
"Мы подписали в конце 2018 года протокол о возможности доступа молочной продукции в Китай, и здесь начались уже интересные вещи, связанные с продвижением этой продукции", — цитирует Оксану Лут "Коммерсант".
Первая из десяти российских компаний, которые получили возможность работать на китайском рынке, обнаружила, что ее товарные знаки уже зарегистрированы местными предпринимателями. Теперь ей придется либо договариваться с новым владельцем своих брендов, либо начинать судебный спор.
В конце 2018 года правительству удалось также получить от китайских властей разрешение на поставки в страну российской замороженной курятины. На очереди — согласование поставок свинины.
Как сообщала "Правда.Ру", переговоры об открытии китайского рынка для российских сельхозпроизводителей ведутся с 2016 года.
Источник фото: waiwailaowai. com
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