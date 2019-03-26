Каждый шестой заемщик России отдает кредиторам больше половины дохода

Число россиян, вынужденных отдавать больше половины своего месячного дохода на погашение кредитов, достигло 8,23 млн. человек. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные одного из крупнейших бюро кредитных историй. К 1 марта в таком положении оказалось 14,6% от всех заемщиков, два года назад эта цифра составляла 12,7%.

При этом, средний размер потребительского кредита, выдаваемого в российских банках, вырос за прошлый год на 40%, превысив 180 тысяч рублей.

Чтобы избежать дальнейшего усугубления ситуации, комитет Госдумы по финансовому рынку рассматривает возможность установления предельного уровня финансовой нагрузки. Если ежемесячные выплаты по кредиту будут превышать 50% дохода заемщика, кредиторов могут обязать применять повышенные коэффициенты риска, которые сделают выдачу таких займов невыгодной. Увеличить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам при высокой долговой нагрузке заемщиков планирует и Центробанк.

Повышение коэффициентов фактически лишит граждан с долговой нагрузкой более 50% возможности получать новые кредиты, при том, что потребность в деньгах у них не сократится. По мнению экспертов, это может привести к разрастанию теневого сектора кредитования.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россияне все чаще берут кредиты на поддержание привычного уровня жизни при снижении дохода.

Источник фото: "Правда.Ру"

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