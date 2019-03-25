В минфине предложили поднять минимальную цену на шампанское

В Министерстве финансов Российской Федерации предложили поднять минимальную цену на шампанское.
В российском ведомстве отметили, что идея поднять минимальную цену на шампанское возникла в связи с увеличением ставок акциза, налога на добавленную стоимость, тарифов на электроэнергию и значительным ростом цен на виноград.
Также, указали в Минфине РФ, в последние годы наблюдается рост цен на комплектующие для производства.
Специалисты рассчитывают, что повышение минимальных цен на шампанское нормализует конкурентную среду на рынке сбыта и поможет бороться с контрафактом.
Отметим, что на сегодняшний день самое дешевое шампанское в России стоит 164 рубля за 0,75 литра. Министерство финансов Российской Федерации же предлагает установить минимальную цену в 207 рублей.
Примечательно, что самые дешевые водка и коньяк сегодня стоят 215 и 388 рублей за 0,5-литровую бутылку соответственно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всероссийский центр исследования общественного мнения провел масштабный опрос с целью выяснить, как часто и зачем жители России употребляют алкогольные напитки. Оказалось, что подавляющее большинство россиян выпивает, чтобы соблюсти принятые в обществе традиции. А 2,4 % жителей страны признались социологам, что жить без алкоголя не могут.
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